★未使用★ クロコダイル 長財布 ピンク L字ジップ ワニ革 CROCODILE

ご覧頂きありがとうございます。必ずプロフィールの確認をお願いします。★★★今回は『クロコダイル ロングウォレット』を出品します★★★■ブランド■ノーブランド■種類■ワニ革CROCODILEクロコダイル長財布ロングウォレット■カラー■ピンク■サイズ■縦:約11㎝横:約20㎝マチ:約3㎝■小銭入れ■あり■状態■SN:新品(未開封)S:未使用、未使用に近いA:目立った傷や汚れなしB:やや傷や汚れあり(使用上問題なし)C:傷や汚れあり(使用上問題なし)D:状態が悪い※取り扱いのお品物はすべて【正規品】となります。・鑑定士の真贋済のショップから 購入しています。・万が一贋作の場合は こちらで返金対応させて頂きます状態は主観です。画像にてご確認ください。中古品にご理解のある方のみご購入ください。商品はプチプチで包み、紙袋または段ボールにて発送致します。購入後24時間以内に取引連絡を頂ける方のみご購入ください。他にも多数商品を取り扱っていますので、お時間ございましたら、ぜひ覗いてみてください。→#tanuby→#tanubyウォレット



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