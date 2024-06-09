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COHINAプチフラワープリントブラウス
商品番号 V56702880582
商品名

COHINAプチフラワープリントブラウス
ブランド名 Vsmall
特別価格 税込 1,672 円
在庫状況 あり

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商品詳細

公式ではSOLDOUTの、低身長女性のための小花柄ブラウスです。数回着用、自宅でのドライクリーニング済です。好みが変わってしまったので着てくださる方にお譲りしたいと思います。※タグも添えてお送りします。仕様▼サイズ　XS着丈前51cm/後56cm肩幅38cm身幅46cmそで丈11cmカラー...パープル季節感...春、夏定価...9,130円商品情報▼落ち感のある柔らかな素材で、裏地も付いているので1枚で安心して着られるのも魅力。ノーカラーのVネックが落ち着いた印象に。ウエストマークできるのでバランスも取りやすく、スタイルアップ効果あり◎
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful791651.html
http://narcologia.ru/goods/approximate891420.html
http://narcologia.ru/goods/protein814034.html

COHINAプチフラワープリントブラウス
プチフラワープリントブラウス　[通常]

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