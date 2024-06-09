COHINAプチフラワープリントブラウス

公式ではSOLDOUTの、低身長女性のための小花柄ブラウスです。数回着用、自宅でのドライクリーニング済です。好みが変わってしまったので着てくださる方にお譲りしたいと思います。※タグも添えてお送りします。仕様▼サイズ XS着丈前51cm/後56cm肩幅38cm身幅46cmそで丈11cmカラー...パープル季節感...春、夏定価...9,130円商品情報▼落ち感のある柔らかな素材で、裏地も付いているので1枚で安心して着られるのも魅力。ノーカラーのVネックが落ち着いた印象に。ウエストマークできるのでバランスも取りやすく、スタイルアップ効果あり◎



プチフラワープリントブラウス [通常]



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