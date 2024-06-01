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snidel スナイデルSustainableノースリフリルオーガンジーブラウス
商品番号 E88653594822
商品名

snidel スナイデルSustainableノースリフリルオーガンジーブラウス
ブランド名 スナイデル
特別価格 税込 2,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【値下げ】昨年購入したスナイデルのブラウスです。数回しか着用しておらず、目立った汚れ等はありません。写真1枚目が正面、2枚目3枚目が背中側です。後ろがリボンになっていて、後ろ姿も可愛いブラウスです♡●サイズ：タグ表記フリーサイズ●状態：2～3回着用しましたが汚れ、ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。●その他：即購入OKです。
http://narcologia.ru/goods/sucrose793640.html
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