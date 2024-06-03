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AURORA PRESTIGE オーロラプレステージ ムートン バッグ グレー
商品番号 Y23001758639
商品名

AURORA PRESTIGE オーロラプレステージ ムートン バッグ グレー
ブランド名 オーロラプレステージ
特別価格 税込 6,909 円
在庫状況 あり

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商品詳細

AURORAPRESTIGEオーロラプレステージムートンハンドバッググレーのようなネイビーのような色味です。ムートンの上品な柔らかさが女性らしさを、ぐっと高めてくれます☆横型フォルムで荷物が取りだしやすく、丸みのあるデザインが大人可愛い印象に内装にはファスナーポケットや平ポケット付きで収納力もあり約（横幅）40cm（高さ）23cm（マチ）10cm金具や持ち手に、小傷がございます。付属品は、ございません。カラー···グレー柄・デザイン···無地
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