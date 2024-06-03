【新品】ルイヴィトン美術館 LOUIS VUITTON トートバッグ

カラー...ホワイト袋付き現地で自身で購入。【商品説明】新品、未使用のルイヴィトンのフォンダシオントートバッグを出品します。このトートバッグは、ルイヴィトン美術館限定商品で、パリ限定のアイテムです。キャンバス素材の上品なデザインは、男女問わずお使いいただけます。ルイヴィトンのトートバッグは、耐久性が高く、長くご愛用いただける逸品です。これからの季節にもぴったりな、大容量で使い勝手の良いバッグです。母の日にもぴったり！キャンバス素材とは、綿や麻、ポリエステルなどの糸を織り上げて作られる、丈夫で耐久性のある布地のことです。ルイヴィトンのトートバッグの場合、キャンバス素材は高品質な綿糸を使用して織り上げられており、その上品で質感のある風合いが特徴的です。また、耐久性にも優れているため、長期間ご使用いただけます。即購入okです！#ルイヴィトン#LV#トートバッグ#バッグ#ブランドバッグ#高級バッグ#レディースファッション#ファッション小物#新品#未使用品#新品未使用



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え?あのヴィトンのロゴが入ってこのお値段?ルイヴィトン美術館の ...



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