ITALY製☆ジーノポッラストリ☆2wayバッグ☆ブラック×ゴールド

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当店は即購入OKです(⁎ᵕᴗᵕ⁎)❤︎気になる点やご質問などございましたら、購入前にお願い致します♪★お値引きご希望の方は‼️フォロー割引‼️をご利用下さい♪プロフィールに割引金額詳細を記載しております。ご確認の上コメント下さい♪【商品名】GINOPollastri☆ジーノポッラストリ☆2wayバッグ☆ブラック×ゴールド【商品詳細】ブランド:GINOPollastriカラー:ブラック×ゴールド製造:MADEINITALY素材:レザー／本革サイズ:約W29×H23.5×D10.5cm持ち手:長さ約33cmショルダーストラップ:長さ約99cm＊サイズ採寸の多少の誤差はご了承下さい。【仕様】インナーファスナーポケット×1【付属品】ショルダーストラップ【購入元】大手リサイクルショップ＊ブランド品取扱店となります。鑑定\u0026真贋済みの正規品です。【状態】中古品です。全体として通常使用範囲内。使用に伴うスレキズがございますが大きなキズややぶれなどはございません！まだまだお使い頂けるお品です❣️表面の状態→スレ傷有り角スレ→スレ有り。色ハゲ無しインナーの状態→良好ポケット→良好金具→スレキズ褪色有り。緩みなどなく開閉良好。ハンドル→良好ファスナー→良好ショルダーストラップ→良好【安心品質】・出品してあるブランド品は全て正規品です。・ブランド品の購入元は真贋鑑定を行うストアなので安心です。◆ご注意◆・中古市場を経由してきた商品ですので、写真に写り込まない金具と革のスレやたるみ、小さな汚れや傷がある場合があります。・なるべくきれいな状態でお渡しできるよう、クリーニングを行って出品しております。こちらの商品はリペアはしておりません。・商品説明と画像をご確認下さい。◆定期的に価格の見直し、更新、再出品を行っております。気になっている商品がございましたら、ぜひフォローをお願い致します。◆返品について◆気に入らない点がある場合は必ず.‼️評価前‼️にメッセージをお願いします。返品対応いたします。安心してお買い求めください評価後の返品は受付しておりません。