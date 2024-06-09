ANNA SUI ハンドバッグ

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商品詳細
素材···その他カラー···ブラック素材 合成皮革横 32cm縦 17cm底15cm以前、百貨店で、購入後自宅保管です。新品タグ付きです。購入後の、返品キャンセルは、受け付けておりませんので、よろしくお願い致します。
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