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CELINE セリーヌ マカダム キャンバス　2wayバッグ
商品番号 N76048765960
商品名

CELINE セリーヌ マカダム キャンバス　2wayバッグ
ブランド名 セリーヌ
特別価格 税込 7,152 円
在庫状況 あり

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商品詳細

⭐︎商品説明CELINEセリーヌハンドバッグ　トートバッグマカダムキャンバス　２WAYハンドバッグM10306総柄　肩掛け　⭐︎サイズ横　32㎝縦　18㎝マチ5㎝⭐︎仕様内側　ファスナー付きポケット×1⭐︎カラーカーキ⭐︎素材キャンバス　レザー⭐︎状態目立った傷や汚れはないですが、バッグ紐のボタン1つ欠損しています(写真　11枚目参照)が、2wayバッグとしてしてご使用可能です^_^⚪︎即購入大歓迎です♪
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