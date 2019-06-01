ロンハーマン！かごバック！

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商品詳細
カラー···ベージュロンハーマンで購入！ござ付き！上側幅 50センチ底側幅 32センチ 縦20センチ付属のチャームは取り外し可能これから海の時に〜♡♡♡とても可愛いです。購入し使用する事なくクローゼット保管何方か使って下さい3万？？？はしたかと記憶しております
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