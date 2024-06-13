ぽっくり下駄　丸菊柄　刺繍花緒

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楽天市場で購入しました。着物なごみや ぽっくり下駄 丸菊柄 刺繍花緒です。卒業式のために購入しましたが、一度も履かず新品です。対応サイズは23.0から24.5センチです。サイズ長さ約24cm横幅約8.5cm踵高さ約8cmです。定価9990円です。素人保管の為神経質な方はご遠慮ください。よろしくお願いします。