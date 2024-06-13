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COMME des GARONS AD2016 ウール 立体裁断 ワイドパンツ
商品番号 G66323017417
商品名

COMME des GARONS AD2016 ウール 立体裁断 ワイドパンツ
ブランド名 コムデギャルソン
特別価格 税込 8,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

他でも出品しております。購入前にコメントお願い致します。商品名COMMEdesGARONSコムデギャルソンAD2016ウールワイドパンツ/バルーンパンツ/イージーパンツXSサイズ表記：XSウエスト(平置き)：約33cm着丈：約79cm(最長)素材写真にてご確認ください。お品物について付属品：なし状態【10段階中7程度】着用による若干の使用感はありますが、特に目立った汚れ等はございません。よろしくお願い致します。
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