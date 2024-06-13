COMME des GARONS AD2016 ウール 立体裁断 ワイドパンツ

他でも出品しております。購入前にコメントお願い致します。商品名COMMEdesGARONSコムデギャルソンAD2016ウールワイドパンツ/バルーンパンツ/イージーパンツXSサイズ表記：XSウエスト(平置き)：約33cm着丈：約79cm(最長)素材写真にてご確認ください。お品物について付属品：なし状態【10段階中7程度】着用による若干の使用感はありますが、特に目立った汚れ等はございません。よろしくお願い致します。



COMME des GARCONS / コムデギャルソン | 2016AW / AD2016 | 立体裁断 ウール バルーン ワイド イージー パンツ | S |



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ボトム/M/ウール/BLK/GN-P033



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ワイドパンツ/S/ポリエステル/BLK/GR-P007/AD2016



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