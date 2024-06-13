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SAINT LAURENT PARIS 2WAYショルダーバッグ
商品番号 W55480572447
商品名

SAINT LAURENT PARIS 2WAYショルダーバッグ
ブランド名 イヴサンローラン
特別価格 税込 32,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

数年前にサンローランの店舗にて、購入いたしましたが、1度も使用せず暗所に保存しておりましたので新品、未使用として出品いたします。未使用品ではありますが、神経質な方はご遠慮いただけますようお願いいたします。※画像の色味は黒に近いですが、実際はネイビーが強い色となっておりますのでお気をつけくださいませ。品番：574108B680N1000サイズ：約高さ25x幅34.5-36.5xマチ15cm持ち手上がり約10cmショルダー約96-111cm(2.5cm間隔で7段階調節,取外可)重さ：約1200g仕様：開閉：ファスナー式内側：ファスナーポケット1,オープンポケット1外側：マグネットポケット1,底鋲5素材：レザーカラー：ネイビー付属：保存袋#SAINTLAURENTPARIS#SAINTLAURENT#サンローラン#YSL#バッグ
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