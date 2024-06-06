スラムダンク　桜木　ユニフォーム

スラムダンクのユニフォームになります。Lサイズです。お値下げしません。ハンガーに吊るして飾っておりました。昔の物ですのでそれでも大丈夫な方は購入して下さい。神経質な方は購入を控えて下さい。発送はoppに入れての発送になります。即購入○です。#桜木花道#スラムダンク#SLAMDUNK



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