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スラムダンク　桜木　ユニフォーム
商品番号 I39445682808
商品名

スラムダンク　桜木　ユニフォーム
ブランド名 Ispare
特別価格 税込 6,111 円
在庫状況 あり

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商品詳細

スラムダンクのユニフォームになります。Lサイズです。お値下げしません。ハンガーに吊るして飾っておりました。昔の物ですのでそれでも大丈夫な方は購入して下さい。神経質な方は購入を控えて下さい。発送はoppに入れての発送になります。即購入○です。#桜木花道#スラムダンク#SLAMDUNK
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