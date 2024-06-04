ロエベ　ハンモック　美品　スモールサイズ

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商品詳細
素材···レザー(本革)カラー···ブラウン系 ツンドラスモールサイズ ブランドショップでほぼ新品を購入しました。シックなお色で大人っぽく、高級感を感じさせます。使用回数は３回程度。内側に薄い線傷がございます。表はごく薄いスレがある程度で、かなり綺麗です。鑑定済みの本物ですのでご安心くださいませ。保存袋あります。
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