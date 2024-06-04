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ロエベ　ハンモック　美品　スモールサイズ
商品番号 Y39805458483
商品名

ロエベ　ハンモック　美品　スモールサイズ
ブランド名 ロエベ
特別価格 税込 65,249 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···レザー(本革)カラー···ブラウン系　ツンドラスモールサイズ　ブランドショップでほぼ新品を購入しました。シックなお色で大人っぽく、高級感を感じさせます。使用回数は３回程度。内側に薄い線傷がございます。表はごく薄いスレがある程度で、かなり綺麗です。鑑定済みの本物ですのでご安心くださいませ。保存袋あります。
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