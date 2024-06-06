専用　山本真理MARI YAMAMOTO K18他ネックレス

ゆう様専用です他の方はお控え下さい出品開始~かなりお値下げしました山本真理さんのネックレスです画像よりも実物はもっと綺麗です☆未使用品ですが10年以上前に購入したので“未使用に近い”にしましたK18の他にプラチナやダイヤ・ターコイズ等が使われた華やかなネックレスです地元宝飾店展示会で購入時一点物と言われました。６枚目画像は保証書ですが何かに使われると困るので細かい所は隠させて頂きました。外箱には凹み等有ります（5枚目画像）高額ですがすり替え対策の為いかなる場合でも返品・返金はお受けできませんので宜しくお願い致しますm(__)m未使用品ではありますが自宅で保管しておりましたので様々ご了承頂ける方お願い致します神経質な方はお控え下さいm(__)m



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