ジョンストンズ johnstons カシミア大判ストール DRESSTERIOR

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Johnstons ジョンストンズ カシミヤ 大判ストール - ストール/パシュミナ

5年くらい前に購入しました。ワンシーズンに2回くらい使いましたが、一昨年と昨年は使用せず保管してました。使用感もなく、綺麗な状態です。70×190の大判サイズ。ドレステリア別注。定価66960円コーディネートの主役になるマルチカラー。人気色で予約完売品でした。ドレステリア限定色生産国:スコットランド素材: カシミヤ100%折りたたみシワなどご理解ください。