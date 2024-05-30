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美品　A.D.M.J ショルダーバッグ
商品番号 Y96594064493
商品名

美品　A.D.M.J ショルダーバッグ
ブランド名 エーディーエムジェイ
特別価格 税込 4,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラックA.D.M.Jのショルダーバッグです素材、生地レザー持ち手59.5マチ8.5高さ15幅25.5レザー部分も中の生地、金具もかなり状態がいいと思います^^とても上品なバッグです直しっぱなしだったので少し金具の跡？がレザーについてます。
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