美品　A.D.M.J ショルダーバッグ

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商品詳細
カラー···ブラックA.D.M.Jのショルダーバッグです素材、生地レザー持ち手59.5マチ8.5高さ15幅25.5レザー部分も中の生地、金具もかなり状態がいいと思います^^とても上品なバッグです直しっぱなしだったので少し金具の跡？がレザーについてます。
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