フランス製リネン　ハンドメイドセットアップ

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☆他のサイトでも出品中です。先に売り切れた場合キャンセルさせて頂きます。フランス製のリネン生地を使用してオ－ダ－で作ったセットアップです。パンツは前ボタンはフランスアンティ－クのボタン使用。パンツのシルエットは最後の画像で履いてるパンツを元に作りました。お尻は生地がたるむ感じでヒップラインは出ません。両サイドポケット付きトップはクロップド丈でこちらのパンツを履いた時ウエスト部分に当たらないくらいのギリギリの着丈になっています。セットアップで着て頂くと素敵です。オ－ダ－代と生地代で3万円以上かかりましたのでギリギリの価格設定ですので、お値下げ交渉は不可でお願いします。トップス着丈 背中中心から37フリル省く脇下身幅55裾幅53フリル幅2ボトムウエスト58ゴムの為収縮性あり前股上44股下42ワタリ31フランスイタリーusaスエットインポートアメリカアンティークパッチワークキルトインポート蚤の市ジャンティーク古着ヴィンテージロンハーマンジャーナルスタンダードアーツアンドサイエンスユーロデプトvintagebabaabaserangeparomawoolgiugiuパロマウ－ルエディットフォールルドレステリアフミカウチダオーラリードゥロワ－torovintagekiarisvintageA.P.Cヨーロッパレペットポルセリパリジャンプス－ツフランス軍ドイツイングランド