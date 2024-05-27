ガス炊飯器 2L 大容量 大阪ガス LPガス用 予約 保温 玄米 おかゆ 他

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商品詳細
ガス炊飯器 大容量 大阪ガス(P)11-857LPガス用ガスで炊いたご飯のおいしさは格別です！調理の種類 白米、玄米、おかゆ、炊き込み機能 洗米おき、標準、早炊き、予約、保温サイズ 直径 約30cm高さ 約40cm都市ガスと間違えて購入したため、未使用です。保管期間が長いのでプラスチック部分に変色はございますが、綺麗な状態のお品だと思います。画像に写っているものが全てです。炊飯量···10合～20合未満タイプ···ガス炊飯器
http://narcologia.ru/goods/Sydney162449.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle822025.html
http://narcologia.ru/goods/enquire842289.html
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