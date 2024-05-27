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ガス炊飯器 2L 大容量 大阪ガス LPガス用 予約 保温 玄米 おかゆ 他
商品番号 G93832238286
商品名

ガス炊飯器 2L 大容量 大阪ガス LPガス用 予約 保温 玄米 おかゆ 他
ブランド名 オオサカガス
特別価格 税込 7,560 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ガス炊飯器　大容量　　大阪ガス(P)11-857LPガス用ガスで炊いたご飯のおいしさは格別です！調理の種類　白米、玄米、おかゆ、炊き込み機能　洗米おき、標準、早炊き、予約、保温サイズ　直径　約30cm高さ　約40cm都市ガスと間違えて購入したため、未使用です。保管期間が長いのでプラスチック部分に変色はございますが、綺麗な状態のお品だと思います。画像に写っているものが全てです。炊飯量···10合～20合未満タイプ···ガス炊飯器
http://narcologia.ru/goods/Sydney162449.html
http://narcologia.ru/goods/shuttle822025.html
http://narcologia.ru/goods/enquire842289.html

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