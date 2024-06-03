EVICIV モバイルモニター 15.6インチ

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ご覧頂きありがとうございます。自宅内で数回つかいましたが、使う頻度が少なくなったので、使って頂ける方にお譲りしたいと思います。問題なく使えます。動作確認済みです。付属品・USB-Cケーブルご検討よろしくお願いいたします。