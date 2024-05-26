LA100 ムーヴRS ターボ 車検取り立て 検ほぼ2年

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走行距離108700km(乗ってるので距離ふえます)車検有効期限令和7年8月迄車検時交換内容ラックブーツワコーズレックスクーラーガス充填+ワコーズPAC添加(真空引き)オイル交換(ワコーズEXクルーズ)(当方の車両、全て予備整備で添加材入れています。)←ワコーズマニアなので。部品を外して値下げ可能。また、現車確認に来られる方、交渉によっては値下げします。部品を外して値下げ可能です。ホイール10000円その他のパーツ、要相談です。外す場合、純正が無いものは持カスタム内容フォグHID純正オプションMOMOウッドハンドル社外LEDテールカロッツェリアサイバーナビ(ZH09)ダウンサス他車種流用アルミホイールカロッツェスピーカーバッフルボード作成リア3面5％フィルム貼付※画像では後期テールですが現在は社外テールです。勿論現車確認して乗って帰って頂いただいて構いません。走行距離...10万〜14.9万km燃料タイプ...レギュラー車年式...平成23年式ボディタイプ...軽自動車カラー...ブラック