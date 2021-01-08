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商品詳細
ステアリングの事は詳しくわかりません madeinITALY2-91と刻印されてます32Φ 外径32cmステアリング自体は、それなりに使用感はありますが状態はいいと思います画像7枚目のスペーサーが付いていて止めている六角ビスが一本バカになっていていますが全て緩めてあります。外せる技術をお持ちの方か、それでもいいという方にどうぞ年代物だとご理解お願いします個人の感想なので神経質な方はご遠慮ください
http://narcologia.ru/goods/Sydney212949.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln494402.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose722140.html
MOMOステアリング
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TUNER ブラック 350mm (T-14)
momo M41ステアリングをルーテシア3RSに装着 | RED POINT/レッド ...
NFCサービス開始のお知らせ】 | MOMO JAPAN INFORMATION
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