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モモステ
商品番号 R21196316065
商品名

モモステ
ブランド名 モモ
特別価格 税込 2,160 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ステアリングの事は詳しくわかりません　madeinITALY2-91と刻印されてます32Φ　外径32cmステアリング自体は、それなりに使用感はありますが状態はいいと思います画像7枚目のスペーサーが付いていて止めている六角ビスが一本バカになっていていますが全て緩めてあります。外せる技術をお持ちの方か、それでもいいという方にどうぞ年代物だとご理解お願いします個人の感想なので神経質な方はご遠慮ください
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