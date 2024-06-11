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rx-8 タイプs 6mt Fマツスピバンパー
商品番号 P27503382784
商品名

rx-8 タイプs 6mt Fマツスピバンパー
ブランド名 Pswirl
特別価格 税込 112,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

rx-8タイプs6MT車ですこれ以上値下げあまり考えてません車検r7.2.27まで自家塗装でラバースプレーで塗ってます。剥がそうと思えばゴムの様に剥がれます。塗装してから時間が経ってるのでかなり禿げてきました。見た目はかなりボロく見えます距離105000kmほど通勤使用で伸びます。マツスピ正規バンパーフロントついてますあとはノーマルです社外でアンサーバック(ドミニク風)付けてます運転席pwが8持病で故障してます。クラッチマスター、レリーズ新品交換ソレノイドバルブ新品交換全面ガラス撥水コート社外フォグランプ白黄色切り替え式手質問等あればわかる範囲でお答えします現車確認必須、引き取り限定でお願いします
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