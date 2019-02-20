rs-r ti2000 ダウンサス デイズルークスライダー

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商品詳細
平成27年式デイズルークスライダーにつけてました。装着は、1年ほどで走行距離が10,000キロほどです。
http://narcologia.ru/goods/update561195.html
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