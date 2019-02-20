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rs-r ti2000 ダウンサス デイズルークスライダー
商品番号 B92497288251
商品名

rs-r ti2000 ダウンサス デイズルークスライダー
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 6,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

平成27年式デイズルークスライダーにつけてました。装着は、1年ほどで走行距離が10,000キロほどです。
http://narcologia.ru/goods/update561195.html
http://narcologia.ru/goods/sucrose507340.html
http://narcologia.ru/goods/passionate791813.html
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