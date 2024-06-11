ep3用 アッパーアーム

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百式自動車製アッパーアームです！ep3にて使用しておりました！dc5やesとうに流用可能になります！ショート加工してあります！前起こし5度前寝かし15度になります！スタンスやハイキャンバーや走りにさまざまご利用になれます！最近まで使用していたので再使用可能になります！何か聞きたいことがございましたらお気軽にコメントの方よろしくお願いします！