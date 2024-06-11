ハイエース 改良版オリジナルダウンアシストブラケット 黒 ...

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玄武製よりもクリアランス確保を目的として作成しました。ショック取り付け位置もこれならヒットしません。河原、河川敷に行かれる方も問題無しです！Uボルトは2インチダウン位でしたらノーマルで使用可能です。過去の不具合情報から改良を重ね、強度アップを計っています。競技用部品になります。画像、商品情報をコピーし詐欺サイトにて販売されている様ですが当方とは関係有りませんのでご注意下さい。CARTUNEでも検索可能です♪ヨネスケレーシングオリジナル検索)ハイエースナローワイドミドルハイルーフロワードヘビーロワード車高短極低玄武CRSアメンドユーアイビークルUIバックナイン松岡ワークスマツオカワークスダウンブロックハイクリアランス2インチ2.5インチ3インチ3.5インチ4インチ4.5インチ5インチ5.5インチ6インチ6.5インチ生足生脚エアサス車高調ヒッチメンバージェットガレージ11SBM箱車祭cartuneカーチューン