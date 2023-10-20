スバル XV 純正サスペンション　(フロント\u0026リア)

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商品詳細
スバルXV純正サスペンションこの度はご覧頂きましてありがとうございます。ダウンサスに交換したため、出品いたします。傷汚れなど使用感はありますが問題なくご使用頂けます。【車種】スバルXV【初度登録年月】平成30年1月【走行距離】44000km(2023.10.20時点)フロント\u0026リアのセットです。ご質問などありましたらお気軽にお問い合わせ下さい！※他サイトでも出品している為、購入前にコメント頂けますと助かります。
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