WRX S4 前期　インパネパネル　センターパネル

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商品詳細
対応車種メーカー···スバルWRXS4の前期 カーボン柄のインパネパネルとセンターパネルのセットになります。インパネパネル 数年使用しましたが、 目立つ傷はあるません。センターパネル 納車時変更した為 ほぼ未使用状態になります。#スバル#WRX#WRXS4#WRXSTI#インパネパネル#センターパネル#WRXsti
http://narcologia.ru/goods/encourage220872.html
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