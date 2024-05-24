スバル インプレッサスポーツ GP2 純正サススプリング ...

2013年に新車で買って5,000kmくらいまで使ってました。それから自宅部屋で保管していましたので保存状態は良好です負荷の掛かるパーツですので使用時の接触部分などの擦れはご了承ください中古にご理解のある方どうぞご検討くださいませ#スバル#インプレッサ#GP2#サスペンション



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