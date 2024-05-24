クリッパーリオ　コミコミ価格

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クリッパーリオ☆検長/ワンセグ/ETC/プチカスタム車両☆軽自動車/日産 ...

距離…149000km車検R6.6.23車検あるので乗って帰れます。今のところ不具合なし。キャリアも今年購入した物ですのできれいです。ワンシーズンしか使ってないスタッドレスもおつけします。名義変更などは購入者様のほうでお願いします。質問などはメッセージからお願いします。