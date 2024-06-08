車検7年８月　ナビ　TV　ETC　電動スライドドア　日産ルークス

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人気車種！人気色！日産 ルークス ハイウェイスター です。車検７年８月まで ほぼ２年丸ごと！ナビ ワンセグテレビETCHIDライトタイミングチェーン片側電動スライドドアプッシュスタートキーレスなどフル装備です！初年度 ２２年１月走行 約１４万キロカラー...ブラックボディタイプ...軽自動車走行距離...10万〜14.9万km