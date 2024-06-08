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車検7年８月　ナビ　TV　ETC　電動スライドドア　日産ルークス
商品番号 Y91848869550
商品名

車検7年８月　ナビ　TV　ETC　電動スライドドア　日産ルークス
ブランド名 日産
特別価格 税込 62,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

人気車種！人気色！日産　ルークス　ハイウェイスター　です。車検７年８月まで　ほぼ２年丸ごと！ナビ　ワンセグテレビETCHIDライトタイミングチェーン片側電動スライドドアプッシュスタートキーレスなどフル装備です！初年度　２２年１月走行　約１４万キロカラー...ブラックボディタイプ...軽自動車走行距離...10万〜14.9万km
http://narcologia.ru/goods/mythic69535.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis98644.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless119359.html
車検7年８月　ナビ　TV　ETC　電動スライドドア　日産ルークス
車検7年８月 ナビ TV ETC 電動スライドドア 日産ルークス 短納期 ...
車検7年８月　ナビ　TV　ETC　電動スライドドア　日産ルークス
車検7年８月 ナビ TV ETC 電動スライドドア 日産ルークス 大人気新作 ...
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車検7年８月　ナビ　TV　ETC　電動スライドドア　日産ルークス
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