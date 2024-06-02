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LINARI RUBINO リナーリ ルビーノ フレグランス ディフューザー
商品番号 U78678645610
商品名

LINARI RUBINO リナーリ ルビーノ フレグランス ディフューザー
ブランド名 リナーリ
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます❁⃘*.゜即購入歓迎！・2023年8月購入の新品未開封品・オンラインショップにて購入・通常は定価16,500円の商品ですが、交換用リフィルの為格安で販売♬.*゜・プチプチに包んだまま発送致します！・メルカリ便で発送致しますので追跡できて安心◇商品名LINARIRUBINO交換用リフィル　500ml◇商品内容専用容器、交換用液剤入り※もちろんそのままで使用できます。※スティックは付属しておりません。※スティック必要な方は送料分値段が上がってしまいますが購入前にご相談ください。◇定価16,500円◇商品詳細ドイツで誕生したフレグランスブランド、リナーリ。香りに対する深い理解から生み出されるリナーリのフレグランスは、多彩な表情を持つ、贅沢な逸品です。シンプルで洗練されたデザインと、極めて贅沢で上質な香料から丁寧に創り出される香りをお楽しみください。＜純粋な歓び＞果実の甘さと、ホワイトフローラルの優しさが絶妙なハーモニーを奏でるピュアで瑞々しい仕上がりのルームスプレー。寄り添うようにウッドの温もりが漂います。　#アロマ#ディフューザー　#フレグランス
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