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イミダペプチドドリンク30ｍl　40本セット
商品番号 N78192740571
商品名

イミダペプチドドリンク30ｍl　40本セット
ブランド名 Nvital
特別価格 税込 2,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

《新品未開封》イミダペプチド◎30ｍl×30本◎30ｍl×10本【機能性表示食品】日本予防医薬株式会社＊疲労感を軽減する機能◆賞味期限:2025/08(10本入り)　　　　　2025/08(30本入り)　　　　　即購入歓迎です(^^)21時までご購入は即日発送させていただきます。届いたばかりです。冷所保管しております。手袋着用しOPP梱包、届いた箱にてお送りいたします。こちらの価格にてお願いいたします\u003c(__)\u003e#イミダペプチド10本#疲労回復#イミダゾールジペプチド#イミダペプチド#イミダゾールペプチド#イミダペプチド30本#慢性疲労#イミダペプチドドリンクイミダペプチドドリンク
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