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プロポデンタルEXの歯磨き粉８本セット 少し凹みあり
商品番号 W73583614013
商品名

プロポデンタルEXの歯磨き粉８本セット 少し凹みあり
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 3,599 円
在庫状況 あり

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商品詳細

プロポデンタルEXの歯磨き粉80g入り８本セットになります。バラ売り、お値下げは致しません。１本辺り1600円の歯磨き粉になります。定期購入しております。箱は処分して、チューブ本体だけを引き出しに保管しておりました。チューブ本体に凹みや傷汚れがございますが「新品未使用未開栓今年の分」になります。チューブの内容への支障はございません。家人が2人別のものに変えましたので、その分かなりの余りが出ることになり、第二弾として追加で出品しております。上記の通り少し凹み等がございますので、新品未使用未開栓の訳あり品としてかなり破格で出品致します。歯槽膿漏、口臭予防効果、歯周病対策に是非！返品、返金は承りません。ノークレームノーリターンでお願い致します。特徴...口臭対策・口臭予防,歯周病対策
http://narcologia.ru/goods/rouge808610.html
http://narcologia.ru/goods/preference291338.html
http://narcologia.ru/goods/approximate704720.html

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