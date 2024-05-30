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パナソニック　ユクリア　ソフトレギュラー　オレンジ　浴槽台　介護用品
商品番号 D43826026592
商品名

パナソニック　ユクリア　ソフトレギュラー　オレンジ　浴槽台　介護用品
ブランド名 パナソニック
特別価格 税込 7,425 円
在庫状況 あり

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商品詳細

おじいちゃん、おばあちゃんの笑顔のために！当店では、暮らしを豊かにする介護用品を心を込めてお届けします✨⛅商品は新品になります！商品の仕様商品の仕様サイズ／幅36×奥行28.5×高さ18～26cm、天板：幅37.5×奥行30cm重さ／3.3kg材質／本体フレーム：アルミ・ポリプロピレン（天面部）、座面クッション：EVA樹脂、脚ストッパー：ポリプロピレン・ステンレス、脚ゴム：エチレンプロピレンゴム最大使用者体重／100kg脚ゴム／ミニ吸盤タイプ生産国／中国SIAA防カビ加工商品の説明・ソフトタイプで座り心地快適！幅広高さ調整が使いやすい！・やわらかクッションと脚ゴムに防カビ加工、ユクリアシリーズ。・カビ菌の内部への増殖をブロック。・かびの発生を表面で抑えるので、ふき取るだけで増殖を抑えます。※防カビ加工は、カビを死滅させるものではありません。使用条件によってはカビが発生することがあります。※防カビ剤は経年的に流出してしまいますが、SIAAが定めた条件での試験では従来品より効果が約3倍持続します。※防カビ剤の有効期間は実際使用される環境により異なります。北海道/沖縄/離島は別途送料1,500円必要となります。（上記地域の方はコメントよりご連絡お願い致します）#介護用品#浴槽台#シャワーチェア#パナソニック#安寿#福祉用具性別...ユニセックス管理番号1008
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