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ドテラ レモン2本セット\u0026ディープブルーラブ1本
商品番号 X34616319595
商品名

ドテラ レモン2本セット\u0026ディープブルーラブ1本
ブランド名 ドテラ
特別価格 税込 3,200 円
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商品詳細

doTERRAレモン（食品添加物）15ml×2本セットディープブルーラブ1本消費期限：レモン2028年2月、DB2026年3月ドテラ社より正規購入、新品未開封です。#エッセンシャルオイルレモン#ディープブルーラブ#アロマ#エッセンシャルオイル#ドテラ
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