ハイ・ゲンキ スピルリナ 90袋

ハイ・ゲンキスピルリナ90袋の出品です。新品・未開封です。飲みきれないため出品いたします。★【賞味期限】は【2024年4月まで】となっております。成分表示等は添付画像3・4枚目をご確認ください。箱のまま発送いたします。【必読】冷暗所にて保管しておりました。食品のため購入後の返品返金交換対応は致しかねます。ご了承ください。神経質な方はご遠慮ください。ゆうゆうメルカリ便(ゆうパケットプラス)にて発送させていただきます。お値下げは不可です。即購入OKです。上記ご納得の上ご購入くださいませ。検索用玄米酵素ハイゲンキハイ・ゲンキ



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