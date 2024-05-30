CHRISTIAN DIOR クリスチャンディオール ジャドール EDP 1…

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■商品状態 購入時期：不明 残量：90％程#CHRISTIANDIORクリスチャンディオールジャドールEDP100mL#CHRISTIANDIOR■状態未使用ですが、保管時の箱のダメージ、細かいキズ等がある場合がございます。■50mlサイズです。■定価 15950円■箱あり■丁寧に梱包し、らくらくメルカリ便のコンパクトでの発送になります。■他にも出品しています。よろしければ、見て下さい。#ponページコスメ■購入場所、購入時期、使用期限不明ですのでご理解頂頂いた上、よろしければご購入下さい。■入手経路について■正規店■古物商許可証を取得者のみ参加できるブランドオークション■鑑定士の営む店舗など、全て真贋鑑定済みの商品です。安心してお買い求めください※万一当方の記載内容に不備や見落としなどがあり、商品説明と著しく品質や状態が異なる場合は返品対応などご相談下さい。◆USED品の為、傷、汚れ、などの見落とし、説明不足などがある場合がございます。素人撮影の為、画像は反射等で色合いや風合いが少し違いがあることがありますがご理解ください。容量...50ml〜99ml