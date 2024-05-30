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新品　ディオール　DIOR キャンドル　スタンド　カバー　スナッファー
商品番号 O19656534374
商品名

新品　ディオール　DIOR キャンドル　スタンド　カバー　スナッファー
ブランド名 クリスチャンディオール
特別価格 税込 2,721 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品ディオールDIORメゾンクリスチャンディオール★キャンドル　スタンド★キャンドル　カバー★キャンドルスナッファー★メッセージカード　thankyou印字封済とても高級感のあるお品です。2023.9公式オンラインにて入手⚫︎DIORのギフトボックスに、プラス1000円にてお入れすることもできます。コメントくださいプレゼント　ギフトにもオススメです宅急便コンパクトにて発送させていただきます。簡易発送ご了承ください誕生日プレゼントクリスマスギフトお祝い限定クリスチャンディオールギフトボックス巾着インテリアアロマキャンドルリラックスメゾンなにわクリスマス1015
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