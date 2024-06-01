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✨新品未使用✨90粒 2袋 2ヶ月分✨関節 サプリ
商品番号 J87330008077
商品名

✨新品未使用✨90粒 2袋 2ヶ月分✨関節 サプリ
ブランド名 Jspare
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

サプリメント形状···粒⭐️商品状態⭐️　✨購入時期✨　2023年10月届いたばかりです❣️　✨消費期限✨　●タマゴサミン　2025年10月　⭐️オススメポイント⭐️✨タマゴサミン✨株式会社ファーマフーズの研究者が、10年以上かけて見つけ出した、独自成分iHA（アイハ）配合のサプリメントが登場！年齢を重ねるごとに感じるふしぶしの違和感にアプローチ！✨こんなお悩みはありませんか？✨「歩きづらい…」「階段がつらい…」「足が痛くて外出が億劫…」「孫と遊びたいのに…」そんなお悩みを持つあなたに一度手に取って欲しいグルコサミン・コンドロイチンサプリメントです。✨Wパワー成分配合✨独自成分iHA（アイハ）に加え、N-アセチルグルコサミン・Ⅱ型コラーゲン・濃厚コンドロイチン配合の有効成分をたっぷり配合しました。✨内容量✨約1ヶ月分27g(300mg×90粒)1日3～6粒を目安に、かまずに水などと一緒にお召し上がりください。※ご購入前に必ずプロフィールをご確認下さい。#hypersonicのSHOPはこちらs402
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