FitLine フィットライン ベーシックス　 2個セット

FitLineフィットラインベーシックス 2個セット原産国：ドイツベーシックス数量：2箱内容量：360g2箱（60袋）賞味期限:2024.3ベーシックス■ビタミンEは、抗酸化作用により、体内の脂質を酸化から守り、細胞の健康維持を助ける栄養素です。■ビタミンC、ビタミンAは皮膚や粘膜の健康維持を助けるとともに、抗酸化作用を持つ栄養素です。■ビタミンAは夜間の視力の維持を助ける栄養素です。■NTC:可能な限り栄養が吸収できることを目的としています箱は開封させていただき、折り畳んでの発送になります。即購入OK商品をご覧頂き、ありがとうございます■その他、多数のプライズ商品を出品しています！まとめ買いの場合は少しお安く致します是非ご覧ください！！サプリメント形状···粉末サプリメント形状···粉末



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