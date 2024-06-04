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ホットビスケッツ　110サイズ
商品番号 T32967507435
商品名

ホットビスケッツ　110サイズ
ブランド名 ホットビスケッツ
特別価格 税込 1,924 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミキハウスホットビスケッツのアウター　110サイズです。昨年１万円ぐらいで購入しましたが、息子が着てくれず他のアウターを使用していました。1回ぐらいの着用です。リバーシブルになっています。車柄の方で着用しました。フードは取り外し可能で、フードは未使用です。全体的に状態良いですが、子供が着用した物なので、ご理解ある方のみでお願いします。フード···フードあり（取外し可）季節感···冬
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http://narcologia.ru/goods/cotton933061.html
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ミキハウス　ホットビスケッツ　110サイズ | フリマアプリ ラクマ
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ミキハウス　ホットビスケッツ　110サイズ
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