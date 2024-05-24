MONCLER モンクレール　キッズ　ベスト　130 ネイビー

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商品詳細
モンクレール キッズ ベストです！モンクレール青山店で購入しました。お気に入りのベストがあったので、一度しか使用してくれませんでした。。状態はキレイです。ネイビーなので合わせやすく軽くてオススメです☆カラー ネイビーサイズ130着丈 約50肩幅 約32身幅 約40フード···フードなし季節感···春、秋、冬新品未使用品ではないため神経質な方はご遠慮ください。画像にてご確認いただき気になる点がありましたらお気軽にお問い合わせ下さい☆
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