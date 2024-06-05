美しい彼　清居奏　アクリルスタンド　八木勇征

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商品詳細
人気グループ···FANTASTICSfromEXILETRIBE美しい彼のアクリルスタンド2点セットです。グッズ整理の為に出品します。未開封品ですが、一度他者の手に渡った物ですので、ご理解頂ける方のみご購入をお願い致します。初期傷につきましてもご理解ください。今のところ、バラ売りやお値下げは考えておりません。即購入可。
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