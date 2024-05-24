BURTON パーカー キッズ L

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商品詳細
バートンのパーカーです。2シーズン着用しました。左下のポケットにシミあり(写真5)ますが他の状態は良いと思います。★サイズL(150～160cm)着丈60cm・身幅46cm★カラーグレイ中古品にて神経質な方は御遠慮下さい。素人採寸にて多少の誤差はご容赦下さい。畳じわはご容赦下さい。スノーボードスノボジュニアスキーウェア
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