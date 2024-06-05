ダッフルコート　新品未使用　ジャカディ　インナー付き　116

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季節感···冬フード···フードあり（取外し不可）ご覧頂き、ありがとうございます。プロフィールをご一読願います。商品梱包材に種類の区別として商品名を記載することをご了承ください。ブランド:ジャカディサイズ:116新品ですが、タグを外して、試着のみしています。細身で着るタイプかと思います。内側の生地とセパレートではありません。あくまでも、一度人の手に渡った商品ですので、気になる方は、ご遠慮願います。ご理解頂ける方のみ、宜しくお願い致します。・商品発送の際は圧縮します。・即購入OKです。・発送は、基本土日になります。・値下げ交渉後，24時間以内に返信頂けなければコメント削除します。・非常識な価格交渉される方はブロックさせて頂きます。