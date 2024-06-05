

陶翠 緑寿庵 落款 窯印 盆栽鉢 小品盆栽鉢 (A)〜(E) 陶翠 緑寿庵 落款 窯印 盆栽鉢 小品盆栽鉢 (A)〜(E)



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ご覧いただき有難うございます。こちら、メルカリでのみ出品中です。他サイトでは販売しておりませんのでよろしくお願いいたします。写真1枚目が陶翠と緑寿庵のセット、写真2枚目が陶翠のみを撮ったものです。※(A)〜(E)をバラ売りしております。こちらのフルセット購入ご希望の場合は在庫確認が必要になりますので、ご購入前に必ずコメントをくださいますよう、お願い致します。89800円から期間限定でお値下げしました。●商品 陶翠 盆栽鉢 ●盆栽鉢5個セット筒状/風景画(A)落款 窯印/陶翠長方形/明るい緑色(B)落款 窯印/陶翠植木鉢/鶴の絵(C)植木鉢陶翠創業80年記念鉢の2個のうち１個シリアル番号付き落款 窯印/陶翠丸型/紺色と水色(D)落款 窯印/陶翠楕円形/茶色(E)落款 窯印/緑寿庵●落款など●盆栽鉢 /穴あり落款 窯印 /陶翠 および 緑寿庵●状態●写真にてご確認ご判断ください。●ご注意●全て古いもので使用済みとなります。経年劣化による傷や汚れなどあるかと思います。アンティーク品にご理解いただける方のみ、ご検討ご購入お願い致します。色合いについては出来る限り見た目と同じようになるよう努力しておりますが、実物と異なる場合がございます。●その他●違う角度や拡大など写真の差し替えご希望の方はコメントください。お値下げ希望など、その他お気軽にお問い合わせください。なお、返信にお時間をいただく場合がございます。●検索ワード●盆栽盆栽鉢小品小品盆栽ミニ盆栽鉢ミニ陶翠緑寿庵アンティーク