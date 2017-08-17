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ハイパーマッハ
商品番号 I46438470009
商品名

ハイパーマッハ
ブランド名 ローリングス
特別価格 税込 3,256 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ローリングス　Rawlingsハイパーマッハ　HYPERMACH一般軟式野球バットカラー:OY（オプティックイエロー）サイズ:84cm重量:670gバランス・ミドルバランス中古品振り抜きやすさを追求し、低い弾道、強い打球で安打増産を狙う軟式用バット。状態は画像で確認し、ご購入のご検討をくださいますよう、よろしくお願い致します。申し訳ございません。これ以上の値下げが出来ません。
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