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Babolat バボラ テニス ラケットケース ラケットバッグ 遠征バッグ
商品番号 N98801511255
商品名

Babolat バボラ テニス ラケットケース ラケットバッグ 遠征バッグ
ブランド名 バボラ
特別価格 税込 1,768 円
在庫状況 あり

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商品詳細

バボラBabolatテニスラケットケース6本収納可能遠征バッグボストンバッグ収納バッグリュック★たっぷり6本入る大容量バッグ‼️★遠征や合宿などにおすすめです。こちらは中古品です。角などに多少の汚れはありますが目立った汚れや傷はありません。■素材：ポリエステル■サイズ：幅76×奥行30×高さ32cm■容量：41Ｌ■機能アクセサリーポケット・シューズバッグ■カラーブラック×ブルー種類···ラケットバッグ
http://narcologia.ru/goods/subtropical875001.html
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