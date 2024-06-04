Babolat バボラ テニス ラケットケース ラケットバッグ 遠征バッグ

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商品詳細
バボラBabolatテニスラケットケース6本収納可能遠征バッグボストンバッグ収納バッグリュック★たっぷり6本入る大容量バッグ‼️★遠征や合宿などにおすすめです。こちらは中古品です。角などに多少の汚れはありますが目立った汚れや傷はありません。■素材：ポリエステル■サイズ：幅76×奥行30×高さ32cm■容量：41Ｌ■機能アクセサリーポケット・シューズバッグ■カラーブラック×ブルー種類···ラケットバッグ
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