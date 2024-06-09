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- 2002レアルマドリード100周年ウーブンスーツジャケット
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商品詳細
カラー···ブラック丈···長袖サイズ···XL(LL)種類···ジャージアウターリーグ···ラ・リーガ2002レアルマドリード100周年ウーブンスーツジャケットです。サイズインポートMです。日本サイズOです。縦幅74横幅58です。アディダスジャパンの正規品です。ファスナーの取っ手が割れてありませんが、開閉に問題ありません。中古ですがいい状態でキレイです。シンプルなデザインで100周年のエンブレムがカッコいいです。
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