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2002レアルマドリード100周年ウーブンスーツジャケット
商品番号 I32372081798
商品名

2002レアルマドリード100周年ウーブンスーツジャケット
ブランド名 アディダス
特別価格 税込 2,664 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラック丈···長袖サイズ···XL(LL)種類···ジャージアウターリーグ···ラ・リーガ2002レアルマドリード100周年ウーブンスーツジャケットです。サイズインポートMです。日本サイズOです。縦幅74横幅58です。アディダスジャパンの正規品です。ファスナーの取っ手が割れてありませんが、開閉に問題ありません。中古ですがいい状態でキレイです。シンプルなデザインで100周年のエンブレムがカッコいいです。
http://narcologia.ru/goods/moped182368.html
http://narcologia.ru/goods/competitive44481.html
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